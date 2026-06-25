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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
352
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В Івано-Франківську чоловік на вулиці тримав гранату без чеки: що було далі

Місце події огородили до прибуття вибухотехніків, людей відвели на безпечну відстань.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Патрульна поліція

Патрульна поліція / © Facebook / Патрульна поліція Києва

В Івано-Франківську патрульні поліцейські врятували життя чоловіку, який тривалий час утримував у затиснутій руці бойову гранату без чеки.

Подробиці інциденту описав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у своєму дописі у Facebook, опублікувавши відео з бодікамер правоохоронців.

За словами посадовця, виклик надійшов увечері. Прибувши на місце, патрульні виявили чоловіка, який сидів із гранатою в руках.

Він пояснив, що знайшов боєприпас біля дверей свого помешкання і вже тривалий час самостійно утримував важіль запалу, щоб не спрацював механізм підриву.

«Ситуація вимагала миттєвої оцінки ризиків, холодного розуму та чітких дій», — наголосив Білошицький.

Вирішальну роль у порятунку відіграв патрульний Володимир Петрів. Він обережно перехопив гранату, а його напарник допоміг зафіксувати важіль запалу.

Місце події огородили до прибуття вибухотехніків, людей відвели на безпечну відстань.

«Спрацьовано чітко і професійно. Як мінімум одне життя врятовано», — резюмував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Білошицький також підкреслив, що подібні ситуації є частиною щоденної роботи патрульних.

«Таких подій було багато і, на жаль, будуть ще. Кожен виклик — лотерея. Лічені секунди на прийняття рішень. І неймовірно висока ціна помилки», — додав він.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили канал незаконного постачання боєприпасів до Закарпатської області: зловмисник для маскування ховав гранати із запалами в банках із повидлом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
352
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