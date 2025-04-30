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В Івано-Франківську чоловік підпалив себе і пішов вулицею (відео 18+)
Очевидці зуміли загасити полум’я на одязі чоловіка, який упав на землю.
Увечері в середу, 30 квітня, в центрі Івано-Франківська ішов вулицею чоловік, який, за словами очевидців, облив себе бензином та підпалив.
Відео цього жахливого випадку опублікували у соцмережах.
На опублікованих кадрах видно, як палаючий чоловік іде вулицею, а перехожі налякано та оторопіло дивляться на «живий смолоскип».
Через кілька хвилин очевидці зуміли загасити полум’я на одязі чоловіка, який упав на землю.
Як повідомило видання «Фіртка» з посиланням на джерела в поліції, чоловік, який себе підпалив, живий — його госпіталізували до лікарні з опіками.
На місці працює оперативно-слідча група. Що стало причиною цього вчинку, наразі невідомо.
Нагадаємо, раніше стали відомі подробиці жорстокого вбивства, скоєного на околиці Івано-Франківська, де з ножовими пораненнями виявили 19-річного юнака.