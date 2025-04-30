В Івано-Франківську чоловік підпалив себе і пішов вулицею (відео 18+)

Самоспалення. Ілюстративне зображення / © facthai.wordpress.com

Реклама

Увечері в середу, 30 квітня, в центрі Івано-Франківська ішов вулицею чоловік, який, за словами очевидців, облив себе бензином та підпалив.

Відео цього жахливого випадку опублікували у соцмережах.

На опублікованих кадрах видно, як палаючий чоловік іде вулицею, а перехожі налякано та оторопіло дивляться на «живий смолоскип».

Реклама

Через кілька хвилин очевидці зуміли загасити полум’я на одязі чоловіка, який упав на землю.

Дата публікації 22:48, 30.04.25 Кількість переглядів 8 В Івано-Франківську чоловік облив себе бензином та підпалив (відео 18+)

Як повідомило видання «Фіртка» з посиланням на джерела в поліції, чоловік, який себе підпалив, живий — його госпіталізували до лікарні з опіками.

На місці працює оперативно-слідча група. Що стало причиною цього вчинку, наразі невідомо.

Нагадаємо, раніше стали відомі подробиці жорстокого вбивства, скоєного на околиці Івано-Франківська, де з ножовими пораненнями виявили 19-річного юнака.