В Івано-Франківську чоловік вкусив працівника військкомату за ногу: заява ТЦК

Мобілізація в Україні. Ілюстративний колаж / © ТСН.ua

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В Івано-Франківську чоловік під час затримання вкусив за ногу працівника ТЦК.

Про це розповіли в Івано-Франківському обласному ТЦК та СП.

«У мережі Інтернет почало ширитися відео з фрагментом інциденту, що стався 9 квітня в місті Івано-Франківськ, із буцімто побиттям військовозобов’язаного на вулиці Набережній під час проведення мобілізаційних заходів», — сказано в повідомленні.

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Як зазначають у соцмережах, мова йдеться про ось це відео.

У ТЦК розповіли, що інцидент стався вчора, 9 квітня, під час спільного патрулювання військовослужбовців ТЦК і поліції для оповіщення та уточнення облікових даних чоловіків. Під час патрулювання було зупинено чоловіка призовного віку — Олексія С., 1988 року народження.

«На законну вимогу пред’явити військово-облікові документи вказаний громадянин відреагував неадекватно, почав чинити фізичний опір, а в подальшому завдав тілесного ушкодження військовослужбовцю — укус у ділянку ноги, яка була ушкоджена внаслідок поранення останнього в районі бойових дій», — скаржаться у ТЦК.

За словами працівників військкомату після укусу чоловік спробував втекти, а також «вдався до агресивних дій щодо правоохоронців». Його затримали.

Як виявилося, чоловік є мешканцем Херсонської області, прибув до Івано-Франківська, не став на військовий облік у ТЦК та не мав при собі жодного військово-облікового документа.

Після затримання його було доставлено до районного ТЦК, де розпочато проходження ВЛК.

«У даній ситуації застосування сили з боку військовослужбовця було вимушеним, обґрунтованим і прямо передбаченим законодавством, з огляду на прямий напад і нанесення тілесного ушкодження. Саме тому такі дії кваліфікуються не як порушення, а як необхідна оборона та правомірна відповідь на загрозу», — переконані у своїй правоті в Івано-Франківському ТЦК.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині водії міського транспорту не вийшли на роботу через ТЦК.