В Івано-Франківську чоловік влаштував стрілянину на вулиці і поранив місцевого жителя: фото

В Івано-Франківську чоловік влаштував стрілянину на вулиці і поранив місцевого жителя: фото

Зловмисник влучив у грудну клітку потерпілого.

У неділю, 19 вересня, в Івано-Франківську на вулиці Хотинській чоловік відкрив стрілянину. Повідомлення про подію правоохоронці отримали близько 05:15 год.

"До поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Хотинській невідомий чоловік грубо порушує громадський порядок та хаотично здійснює постріли", - розповіли у пресслужбі поліції області.

На місце виклику негайно виїхали правоохронці і встановили, що у дворі одного із будинків між двома чоловіками виник конфлікт. У цей момент 31-річний уродженець Сумської області, який зараз проживає в Івано-Франківську, дістав пістолет, і вистрілив кілька разів у бік 33-річного місцевого мешканця. У результаті стрілянини прикарпатець отримав вогнепальне поранення грудної клітки.

На місця події правоохоронці виявили пістолет та низку інших речових доказів. Все вилучене направили на експертизу.

Зловмисника, який раніше притягався до кримінальної відповідальності, оперативно затримали патрульні поліцейські неподалік скоєння злочину.

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1. ст. 121 та ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про спричинення тяжких тілесних ушкоджень та вчинення хуліганських дій.

Зловмисника затримали і повідомили йому про підозру. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За скоєне чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, під Києвом п’яний водій, тікаючи від копів, відкрив стрілянину.

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