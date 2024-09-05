В Івано-Франківську дев'ятикласницю вигнали з ліцею через одяг: що на ній було (фото)

У навчальному закладі стверджують, що ліцеїстка самостійно вирішила піти додому, коли не пройшла так званий “моніторинг дотримання однострою”.

В Івано-Франківську ученицю ліцею ім. Івана Пулюя не допустили до навчання і відправили додому начебто через начебто неналежний одяг.

Про випадок, який стався 4 вересня повідомила мама учениці Ольга Ярошевич на своїй сторінці у Facebook.

"Мою доньку, ученицю ліцею імені Івана Пулюя, ВИГНАЛИ і не допустили до навчання за неналежний вигляд. Мені про це не повідомили, дізналася від доньки: вона зателефонувала, плачучи від безвиході та образи", – йдеться у дописі.

За її словами, перед початком навчального року класний керівник довів до відома батьків, що у ліцеї запроваджено офіційний дрескод – білий верх та чорний низ. Учениця вдягнула одяг таких кольорів, але у навчальному закладі вимагали “діловий стиль”, попри спеку 30 градусів.

Допис матері учениці у соцмережі і фото одягу ліцеїстки

“Заступник директора, який при розмові навіть не назвав свого імені, в ультимативній формі дав зрозуміти, що як немає грошей на діловий стиль, то і не варто пхатись у профільну освіту”, - поскаржилася мати ліцеїстки.

Водночас Ольга Ярошевич була вражена тим, що працівники закладу в час проведення уроків відправили ученицю додому, не переймаючись тим, де вона проводитиме час.

“Невже утиски за зовнішнім виглядом це те, що має відчувати дитина у школі?" – риторично запитує мати дівчинки.

Що кажуть у ліцеї

У коментарях під дописом Ольги Ярошевич представники дирекції ліцею ім. Івана Пулюя запевняють, що ліцеїстка самостійно вирішила піти додому, коли не пройшла так званий “моніторинг дотримання однострою”, який відбувається щоранку.

"Ліцеїстці 9 класу було зроблено зауваження щодо недотримання ліцейної форми. Поки класний керівник зв'язувався з іншими батьками з того ж питання, ліцеїстка самостійно вирішила іти додому і не чекати з іншими учнями, поки наставник зв'яжеться з її батьками, думаючи що її відправили додому. Бо окремі учні за згодою батьків поверталися додому переодягнутись", - йдеться у коментарі.

Коментар департаменту освіти

Після розголосу цієї ситуації у департаменті освіти та науки Івано-Франківської міськради зробили офіційний коментар, в якому погодилися з тим, що “одяг для школи не може бути причиною позбавлення дитини права на освіту, адже воно гарантоване усім”.

При цьому з посиланням на педагогічних працівників та учнів закладу, у департаменті стверджують, що “ніхто не мав наміру виганяти ученицю чи ображати її”, а ця ситуація, мовляв, виникла через недокомунікацію.

“Ліцей нещодавно здобув статус закладу спеціалізованої освіти науково профілю і може мати певні вимоги до зарахування здобувачів освіти”, - наголошують у заяві, зазначивши, що рекомендації щодо одягу є “прописаними і доведеними до учасників освітнього процесу”.

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківську виник скандал у ліцею №4, де шестикласник став об’єктом цькування своїх однокласників, які відверто насміхалися з нього та навіть погрожували йому у шкільному чаті.

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