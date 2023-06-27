В Івано-Франківську дитину ввели в кому, аби врятувати від правця: батьки знехтували щепленням

В Івано-Франківську медики обласної дитячої лікарні врятували від правця трирічну дівчинку. Дитину ввели у штучну кому. Уникнути всього можна було, аби її провели вакцинацію.

Про це повідомив гендиректор медзакладу Тарас Мельник.

"24 дні штучної вентиляції легень та дорогих імунозамісних препаратів, трахеотомія і навіть штучна медикаментозна кома - ось що пережила дитина. А попереду ще тривала реабілітація. Все тому, що вона не була вакцинована", - повідомив лікар.

До слова, правець - це гостре інфекційне захворювання, яке викликає потрапляння бруду у рани чи через укуси тварин. Серед симптомів - стиснення щелеп, проблеми з ковтанням, головний біль, лихоманка та надмірне потовиділення, ускладнення дихання тощо.

Імунізація від правця здійснюється у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 та 16 років. Ревакцинація необхідна у 26, 36, 46, 56, 66 і далі — кожні десять років.

Нагадаємо, наразі в Україні обов'язковими залишаються щеплення від десяти серйозних хвороб: кір; кашлюк; краснуха; поліомієліт; правець; туберкульоз; гепатит В; дифтерія; гемофільна інфекція та епідемічний паротит. Календар щеплень 2023 року - у матеріалі ТСН.ua.

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