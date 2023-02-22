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В Івано-Франківську дівчина "сушила" єнота в барабані центрифуги (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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В Івано-Франківську дівчина "сушила" єнота в барабані центрифуги (фото)

Фото: Нацполіція Івано-Франківської області

В Івано-Франківську дівчина помістила в центрифугу сушки єнота, після чого увімкнула пристрій.

В Івано-Франківську правоохоронці встановили особистість дівчини, яка жорстоко поводилася з твариною. Вона помістила єнота в центрифугу сушки.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Івано-Франківської області.

Як стало відомо, в соцмережах з’явилося відео, на якому видно, як в центрифузі сушки перебуває єнот. Після чого пристрій для сушки білизни увімкнули.

Згодом правоохоронці встановили особистість дівчини та притягнули її до відповідальності.

“Поліцейськими встановлено, що власниця тварини - 22-річна мешканка Івано-Франківська. Єнота правоохоронці відвезли до ветеринарної клініки.  Ознак насильницького поводження ветеринар не виявив, зі здоров’ям єнота все гаразд.  На 22-річну мешканку Івано-Франківська поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 89 КУпАП (Жорстоке поводження з тваринами)”, - розповіли в Нацполіції області.

Нагадаємо, що російські окупанти заради розваги влаштували страту червонокнижних хом'ячків на Херсонщині.

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Дата публікації
Перегляди
154
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