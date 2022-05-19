В Івано-Франківську дозволили торгувати продуктами "з землі", бо не мирний час

В Івано-Франківську дозволили торгувати продуктами "з землі", бо не мирний час

В Івано-Франківську вирішили не забороняти вуличну торгівлю.

У мерії ухвалити таке рішення, аби в умоваї війни економіка працювала, а люди могли заробляти.

Про це мер Франківська Руслан Марцінків повідомив в ефірі радіо "Західний полюс".

За словами міського голови, навіть вулична торгівля важлива нині, у період війни.

"Навіть такі банальні речі, як вулична торгівля, яку я не підтримую у мирний час. Зараз ми максимально даємо можливість людям поторгувати, щоб дати вижити в цей непростий час. Нехай людина сьогодні займається будь-якою підприємницькою діяльністю, тільки щоб вижити, тільки щоб заробити кошти", – каже Марцінків.

Як повідомлялося, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців міста пересідати на велосипеди, а також ходити пішки. Мовляв, саме паливна криза повинна стимулювати людей переходити на альтернативні види транспорту.

Читайте також: