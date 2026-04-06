В Івано-Франківську двоє дітей потрапили до реанімації через отруєння невідомими речовинами

Реанімація / © УНІАН

Реклама

Увечері 5 квітня в Івано-Франківську госпіталізували двох малолітніх хлопчиків із гострим отруєнням. Стан дітей настільки серйозний, що їх одразу доправили до реанімаційного відділення.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області у Facebook.

Повідомлення про інцидент надійшло від медиків обласної дитячої клінічної лікарні. Постраждалим дітям 11 та 12 років (2013 та 2012 років народження відповідно).

Реклама

За попередніми даними, причиною екстреної госпіталізації стало отруєння невідомими речовинами.

Наразі лікарі борються за життя хлопчиків, а слідчо-оперативна група поліції встановлює, де саме діти могли контактувати з небезпечними субстанціями та за яких обставин це сталося.

Правоохоронці розпочали перевірку, тривають слідчі дії.

