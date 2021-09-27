В Івано-Франківську хлопчик засунув палець у сковорідку: як його рятували

Надзвичайників викликала мама дитини.
Івано-франківські рятувальники допомогли хлопчикові вивільнити палець, який застряг у сковорідці.
Про це повідомили у ДСНС області.
До надзвичайників звернулася мама дитини. Вона попросила допомогти витягнути палець сина із конструкції сковорідки.
"Працівники групи рятувальних робіт за допомогою підручних інструментів вивільнили палець дитини", — йдеться у повідомленні. Як дитина опинилася у пастці - рятувальники не повідомили.
Раніше стало відомо, що у Херсонській області хлопчик впав у двометрову яму. Рятувальники його дістали.