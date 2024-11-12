В Івано-Франківську хлопця "скрутили" і відправили в ТЦК: що відомо про скандал

В Івано-Франківську стався інцидент "із багатьма запитаннями": поліцейські нібито затримали чоловіка з документами про відстрочку від мобілізації. Дівчина затриманого стверджує, що в нього забрали телефон і примусово повезли в лікарню проходити ВЛК. Згодом хлопець таки вийшов на зв’язок і розповів, що з ним трапилося. Всі подробиці – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Інцидент в Івано-Франківську

У понеділок, 11 листопада, у Мережі зʼявилася інформація, що в Івано-Франківську чоловіка нібито затримали поліцейські та люди в одязі без розпізнавальних знаків. І все це попри те, що він мав усі необхідні документи, які свідчили про виключення з військового обліку за станом здоров'я. Момент затримання потрапив на відео.

Дівчина затриманого стверджує, що в нього забрали телефон і примусово повезли в лікарню проходити ВЛК. Її хлопець, якого звати Костянтин, згодом вийшов на звʼязок, і сказав, що працівники ТЦК та СП самі зробили йому військовий квиток та підписали за нього документи. Він відмовлявся це робити, бо мав довідку про непридатність за станом здоровʼя.

Після цього чоловіка, як пише його дівчина, повезли до Рівного. Тим часом її акаунт у Telegram нібито зламали й від її імені просили знайомих відправити 7100 грн на картку.

"Це відбулося швидко та саме в момент, коли у Кості забрали телефон… Я думаю це було зроблено спеціально", – розповіла дівчина.

Вона додала, що її хлопець кілька разів виходив на звʼязок з телефону чоловіка, який був з ним. Потім їх розділили, а Костянтина перевезли в нове місце, де віддали телефон та сказали очікувати. А о 2 годині ночі хлопець написав, що його везуть в Рівне.

Реакція ТЦК

Ситуацію прокоментували в Івано-Франківському ТЦК та СП. Там повідомили, що чоловік на вимогу показати документи, які надають право на відстрочку, показав висновок Сєвєродонецької ВЛК, виданий 2021 року. У правоохоронців цей документ викликав підозру, тому громадянина забрали до обласного об’єднаного центру мобілізації для з’ясування всіх деталей.

Повторно проходити військово-лікарську комісію громадянин відмовився. У ТЦК кажуть, що натомість він почав поводитися агресивно, тому медики викликали слідчо-оперативну групу.

"Під час вивчення військово-облікових документів медики звернули увагу, що відстрочку даний громадянин отримав згідно зі статтею 38, яка передбачає виключення з військового обліку у зв’язку з тяжкими захворюваннями серця. Однак у документі з явними ознаками неякісної підробки було вказано зовсім інший діагноз”, – йдеться у дописі.

Ба більше, медичні працівники під час детального огляду документа виявили явні ознаки підробки на печатці органу, який його видав. У звʼязку з відсутністю військово-облікових документів у чоловіка, його було відправлено у навчальний центр для проходження курсу базової загальновійськової підготовки. А сам документ, який має ознаки підробки, спрямували на експертизу.

"Ніхто не буде звільнений від відповідальності. Кожен понесе суворе покарання – як ті, хто купує довідки, так і ті, хто продає", – наголосили у ТЦК.

"Липові" документи

Останнім часом дедалі частіше з’являються повідомлення про те, що військовозобов’язані українці користуються липовими документами. Зокрема, для того аби перетнути кордон.

Так нещодавно й у пункті пропуску "Вилок" прикордонники Мукачівського загону запобігли спробі незаконного перетину кордону. Потрапити в Угорщину з фейковими документами спробував 34-річний житель Черкащини. Чоловік прибув у пункт пропуску разом зі своїм 62-річним батьком.

Як підставу для виїзду за кордон під час воєнного стану, чоловік надав інспектору медичний висновок про наявність у його батька порушення функцій організму, через які невиліковно хворі особи не можуть самостійно пересуватися та обслуговувати свої потреби й потребують соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі. Однак, прикордонники помітили дивну інформацію у документах чоловіка, що викликало підозри у підробленні документа.

Підробляють не тільки медичні довідки, а й паспорти та документи ТЦК. Однак, за словами начальника пресслужби ДПСУ в Чернівецькій області Ігоря Заруднєва, такі документи ретельно перевіряються.

Юні бізнесмени

А на Одещині місцевий підліток намагався незаконно переправити вісьмох чоловіків за кордон. Нічні мандрівники намагались непомітно пробратися через кукурудзяні поля до Молдови через Придністровський сегмент кордону.

Охоронці держкордону використали коптер із тепловізором, аби швидко виявити потенційних утікачів. Попри вимоги зупинитися, чоловіки намагалися втекти від прикордонників, але попереджувальні постріли вгору зупинили їх.

Як зʼясувалося, 16-річний місцевий ватажок прокрутив оборудку з незаконного переправлення чоловіків за кордон. Своїх клієнтів він знайшов через телеграм-канал, а вартість "послуги" переправлення варіювалась від 7 до 10 тисяч доларів США. Однак, бізнес-схема юного підприємця прогоріла.

Щодо переправника направлено повідомлення до Нацполіції, оскільки в його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Відносно затриманих чоловіків складено адмінпротоколи, справи скерували до суду.

Ще один юний підприємець за 10-15 тисяч доларів допомагав ухилянтам виїздити за межі України. Під виглядом юридичних послуг 22-річний правник пропонував військовозобов'язаним допомогу з виїзду за кордон.

Наразі керівнику юридичної фірми повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Встановлюється причетність інших осіб до вчинення кримінального правопорушення. Молодику загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СКАНДАЛ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ: хлопця "скрутили" посеред вулиці! Несподівана заява ТЦК!

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