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В Івано-Франківську гримлять вибухи — не працюють вокзал та громадський транспорт (оновлено)
Зрання росіяни влаштували повітряну атаку. За останніми даними, є травмований.
Сьогодні, 13 вересня, в Івано-Франківську чути звуки вибухів.
Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.
«Працює ППО! Є ще небезпека! Є травмований! Життю не загрожує! Надається медична допомога» — коротко написав він.
Мер також зазначив, що тимчасово не працює вокзал до відбою, а також громадський транспорт.
Нагадаємо, у Хмельницькій області зрання лунали вибухи — ППО збивала ворожі ударні дрони. За даними місцевої влади, унаслідок падіння уламків ворожого безпілотника на території одного з підприємств у Хмельницькому районі виникла пожежа. Інформація про загиблих та травмованих не надходила.
Зазначимо, що росіяни атакують захід України від вчорашнього дня.