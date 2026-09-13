У місті неспокійно / © Associated Press

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Сьогодні, 13 вересня, в Івано-Франківську чути звуки вибухів.

Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.

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«Працює ППО! Є ще небезпека! Є травмований! Життю не загрожує! Надається медична допомога» — коротко написав він.

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Мер також зазначив, що тимчасово не працює вокзал до відбою, а також громадський транспорт.

Нагадаємо, у Хмельницькій області зрання лунали вибухи — ППО збивала ворожі ударні дрони. За даними місцевої влади, унаслідок падіння уламків ворожого безпілотника на території одного з підприємств у Хмельницькому районі виникла пожежа. Інформація про загиблих та травмованих не надходила.

Зазначимо, що росіяни атакують захід України від вчорашнього дня.

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