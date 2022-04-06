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В Івано-Франківську і Луцьку закінчують опалювальний сезон

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В Івано-Франківську і Луцьку закінчують опалювальний сезон

pixabay.com

Синоптики повідомляють про потепління.

Синоптики повідомляють про підвищення температури повітря в Україні, а тому у населених пунктах поступово закінчують опалювальний сезон. 

Про припинення подавання тепла повідомляють в Івано-Франківську і Луцьку. 

Мер Франківська Руслан Марцінків заявив, що від суботи, 9 квітня,  у місті завершується опалювальний сезон.

"Хочу подякувати нашим комунальним працівникам. Завдяки їхній роботі місто має все, що необхідно і функціонує у звичному темпі", - наголосив очільник міста. 

Від середи, 6 квітня, припинять подавати тепло у будинки в Луцьку, повідомив міський голова Ігор Поліщук. 

"Синоптики інформують про суттєве потепління у найближчі дні, а вже наступного тижня до +20. Це дозволить від сьогодні почати приипинення подавання теплоносія, аби люди могли зекономити кошти", - наголосив луцький мер. 

Як повідомлялося, в Україні від 4 до 10 квітня потеплішає до +18, але йтимуть дощі. Зокрема, у понеділок, 4 квітня, вночі ще трохи приморозить, вдень очікується до +5 градусів. Без опадів.

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