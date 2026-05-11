В Івано-Франківську хлопці виривали плакати з рук учасниць протесту: чим усе закінчилося

В Івано-Франківську правоохоронці притягнули до відповідальності двох молодиків, які влаштували провокацію після завершення мирного мітингу. Чоловіки вирвали та розкидали плакати з рук представниць громадської організації.

Про це повідомили у Поліції Івано-Франківської області.

За словами поліцейських, подія сталася 10 травня близько 15:30 на вулиці Грушевського. У цей час завершилася акція «Проти внесення змін до проєкту нового Цивільного кодексу України». Двоє невідомих підійшли до учасниць заходу, силоміць забрали демонстраційні матеріали та пошкодили їх.

Поліцейські, які забезпечували порядок неподалік, одразу втрутилися в ситуацію. Одного з учасників інциденту затримали на місці — ним виявився 22-річний житель Тлумацької громади.

Спочатку представниці громадської організації не хотіли писати заяву, проте згодом змінили рішення і звернулися до районного управління поліції. Після цього правоохоронці за кілька годин розшукали другого причетного. Це 16-річний мешканець Івано-Франківська.

Обох фігурантів доставили до відділку. На них склали адміністративні протоколи за ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство).

«Санкція статті передбачає відповідальність за образливе чіпляння до громадян та інші дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян», — зазначають у поліції.

Наразі правоохоронці продовжують перевірку, щоб з’ясувати всі остаточні обставини конфлікту.

