В Івано-Франківську мешканці 12 вулиць тимчасово залишаться без газу

Частина Івано-Франківська на кілька днів залишиться без газу.

У кількох мікрорайонах міста буде припинено газопостачання споживачів від 9.00 год 14 вересня до 17.00 год 16 вересня.

Про це повідомили в "Івано-Франківськгазі".

Тимчасово призупинять газопостачання через проведення робіт на газопроводі середнього тиску.

Від газопостачання будуть відключені:

мікрорайон "Позитрон": вул.Симоненка, Стуса, Миколайчука, Вовчинецька

мікрорайон "Каскад": вул.Стуса, 24 серпня, Миколайчука

вулиці Івасюка, Паркова, Івана Павла II, Хоткевича, Угорницька

Як повідомлялося, 7 вересня на Івано-Франківщині зафіксували землетрус. Це сталося біля населеного пункту Надвірна. Магнітуда землетрусу становила 2,2 бала за шкалою Ріхтера.

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