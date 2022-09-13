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В Івано-Франківську мешканці 12 вулиць тимчасово залишаться без газу

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В Івано-Франківську мешканці 12 вулиць тимчасово залишаться без газу

Частина Івано-Франківська на кілька днів залишиться без газу.

У кількох мікрорайонах міста буде припинено газопостачання споживачів від 9.00 год 14 вересня до 17.00 год 16 вересня.

Про це повідомили в "Івано-Франківськгазі".

Тимчасово призупинять газопостачання через проведення робіт на газопроводі середнього тиску.

Від газопостачання будуть відключені:

  • мікрорайон "Позитрон": вул.Симоненка, Стуса, Миколайчука, Вовчинецька
  • мікрорайон "Каскад": вул.Стуса, 24 серпня, Миколайчука
  • вулиці Івасюка, Паркова, Івана Павла II, Хоткевича, Угорницька

Як повідомлялося, 7 вересня на Івано-Франківщині зафіксували землетрус. Це сталося біля населеного пункту Надвірна. Магнітуда землетрусу становила 2,2 бала за шкалою Ріхтера.

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Дата публікації
Перегляди
393
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