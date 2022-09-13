В Івано-Франківську мешканці 12 вулиць тимчасово залишаться без газу

Частина Івано-Франківська на кілька днів залишиться без газу.
У кількох мікрорайонах міста буде припинено газопостачання споживачів від 9.00 год 14 вересня до 17.00 год 16 вересня.
Про це повідомили в "Івано-Франківськгазі".
Тимчасово призупинять газопостачання через проведення робіт на газопроводі середнього тиску.
Від газопостачання будуть відключені:
- мікрорайон "Позитрон": вул.Симоненка, Стуса, Миколайчука, Вовчинецька
- мікрорайон "Каскад": вул.Стуса, 24 серпня, Миколайчука
- вулиці Івасюка, Паркова, Івана Павла II, Хоткевича, Угорницька
Як повідомлялося, 7 вересня на Івано-Франківщині зафіксували землетрус. Це сталося біля населеного пункту Надвірна. Магнітуда землетрусу становила 2,2 бала за шкалою Ріхтера.
Читайте також:
- У Харкові знову проблеми з електрикою, зупинилося метро: що відомо
- У звільненому Ізюмі відсутнє електропостачання, вода та зв’язок - мер
- Осінь у Києві розпочалась на два тижні раніше за кліматичну норму - обсерваторія