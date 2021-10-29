В Івано-Франківську молодятам на весілля замість квітів дарували іграшки: їх вони передали дітям з притулку

В Івано-Франківську молодятам на весілля замість квітів дарували іграшки: їх вони передали дітям з притулку

У Центрі подякували молодятам за добру ініціативу.

В Івано-Франківську парі на весілля замість квітів та цукерок гості приносили іграшки. Закохані передали їх дітям з притулку.

Про це повідомили у Facebook на сторінці Центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

Ірина та Владислав попросили своїх гостей на весілля замість квітів та цукерок принести речі для дітей із притулку. Усе це закохані передали в Центр соціально- психологічної реабілітації в Франківську.

"Пара привезла для дітей Центру іграшки, ігри, канцтовари, дитячі книжки, пазли, одяг, посуд. Всі ці речі на весілля молодятам приносили гості замість квітів та цукерок", - повідомили в притулку.

У Центрі подякували молодятам та їхнім гостям за добру ініціативу.

Нагадаємо, у Хмельницькому молодятам замість квітів на весілля гості принесли корм для тварин.

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