В Івано-Франківську можна взяти в оренду ялинку за донат на ЗСУ

За дерево треба залишити заставу в розмірі повної його вартості, половину повернуть після повернення.

В Івано-Франківську можна взяти в оренду живу ялинку в горщику на новорічні свята за донат на Збройні сили України.

Про це повідомляє місцеве видання "Курс".

Позичити ялинку можна в Екологічному центрі Івано-Франківської архієпархії УГКЦ від 27 грудня до 20 січня за адресою: вул. Софрона Мудрого, 22. Там відчинено з 10:00 до 16:00.

За дерево треба залишити заставу в розмірі повної його вартості. Після повернення ялинки половину суми віддадуть.

Наприклад, за ялинку заввишки від 90 до 110 см (з горщиком) потрібно залишити 500 грн. Після повернення непошкодженого живого деревця віддадуть 250 грн. Решту 250 грн передадуть на допомогу ЗСУ.

Детальніше можна дізнатися за телефоном: 097 983 16 80.

Нагадаємо, у Бучі на Київщині, яка пережила російську окупацію, засвітили новорічну ялинку. Дітям організували невелике свято з аніматорами в День святого Миколая.

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