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В Івано-Франківську на балконі багатоповерхівки поселилось 25 кажанів: фото

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В Івано-Франківську на балконі багатоповерхівки поселилось 25 кажанів: фото

Бліц-Інфо

За словами рятувальника, сусідство із кажанами безпечне для людей.

В Івано-Франківську в багатоповерхівці на балконі квартири поселились 25 кажанів. Їх забрали співробітники Івано-Франківської міської аварійно-рятувальної служби. 

Про це повідомив директор Івано-Франківської міської рятувальної служби Олег Бевський, пише "Суспільне". 

Кажани поселились на вулиці Довженка на балконі сьомого поверху. Це почула власниця квартири та звернулась за допомогою. 

"Кажани мали б вже у сплячці бути. Але, оскільки погода тепла, тваринки прокинулися і почали шурхотіти у жінки на балконі. Ми забрали 25 кажанів, поклали їх у паперовий ящик", — сказав Олег Бевський.

За словами рятувальника, сусідство із кажанами безпечне для людей. Після того, як їх забрали з балкону, кажанів ймовірно помістять до Галицького національного природного парку. 

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