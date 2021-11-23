В Івано-Франківську на балконі багатоповерхівки поселилось 25 кажанів: фото

За словами рятувальника, сусідство із кажанами безпечне для людей.

В Івано-Франківську в багатоповерхівці на балконі квартири поселились 25 кажанів. Їх забрали співробітники Івано-Франківської міської аварійно-рятувальної служби.

Також читайте Будиночки для кажанів: на Закарпатті екологи встановлюють оселі для рукокрилих у храмах

Про це повідомив директор Івано-Франківської міської рятувальної служби Олег Бевський, пише "Суспільне".

Кажани поселились на вулиці Довженка на балконі сьомого поверху. Це почула власниця квартири та звернулась за допомогою.

"Кажани мали б вже у сплячці бути. Але, оскільки погода тепла, тваринки прокинулися і почали шурхотіти у жінки на балконі. Ми забрали 25 кажанів, поклали їх у паперовий ящик", — сказав Олег Бевський.

За словами рятувальника, сусідство із кажанами безпечне для людей. Після того, як їх забрали з балкону, кажанів ймовірно помістять до Галицького національного природного парку.

Читайте також: