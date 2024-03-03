В Івано-Франківську невідомі нападають на місцевих жителів – жорстоко б'ють та застосовують газовий балончик (відео)

Мережею ширяться відео, на яких невідомі особи нападають на жителів Івано-Франківська, зокрема і літніх людей. Свої злочини вони фільмують на камеру та публікують у закритих каналах.

Як пишуть пабліки, хтось зібрав "банду" з "псевдоскінхедів", яка тепер займається побиттям людей без причини.

Поліція області розпочала кримінальне провадження.

"Під час моніторингу соціальних мереж, поліцейські виявили відео на якому невідомі особи вчиняють протиправні дії до мешканців Івано-Франківська, зокрема літніх людей. На відео правопорушники завдавали випадковим перехожим тілесних ушкоджень, а також застосовували газові балончики. За допомогою до правоохоронців ніхто не звертався, жодних звернень до поліцейських також не надходило", - йдеться у повідомленні поліції.

Поліція Прикарпаття одразу розпочала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці перевіряють викладену до Мережі інформацію щодо побиття пересічних людей, встановлюють потерпілих осіб та всіх причетних до хуліганських дій. Слідчі дії тривають.

Поліція Прикарпаття також звертається до небайдужих мешканців: якщо Вам відома інформація про вказані та аналогічні правопорушення чи про осіб, які вчиняють протиправні дії, повідомляйте на спецлінію "102". Анонімність гарантовано!

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