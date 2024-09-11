В Івано-Франківську невідомі побили військового: поліція відреагувала (відео)

В Івано-Франківську невідомі побили військового. Їх наразі розшукують.

Про це повідомила "Івано-Франківська правда".

В Івано-Франківську невідомі накинулися на чоловіка у військовій формі

Поліція відреагувала

Як деталізували у поліції Івано-Франківської області, за фактом бійки між молодиками та учасником бойових дій прикарпатські поліцейські розпочали кримінальне провадження.

"11 вересня до Івано-Франківського районного управління поліції зателефонував мешканець міста та повідомив, що став очевидцем бійки між молодиками та чоловіком у військовій формі. Чоловік розповів, що зняв фрагмент сутички на мобільний телефон та передав відео слідчим. Поліцейські негайно відреагували на звернення та виїхали на місце події"

Постраждалим виявився 40-річний учасник бойових дій, та до поліції чоловік поки не звертався. Його місцеперебування намагаються встановити.

Наразі за фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України. Правоохоронці з’ясовують обставини інциденту та встановлюють всіх учасників конфлікту.

Раніше поліцейські затримали підозрюваного у побитті ветерана у Смілі. Проти нього порушили кримінальні провадження одразу за чотирма статтями. Фігуранту загрожує до 12 років ув'язнення.

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