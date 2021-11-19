В Івано-Франківську оштрафували священника за торгівлю капустою на вулиці

В Івано-Франківську оштрафували священника за торгівлю капустою на вулиці

Священнослужитель торгував у невстановленому для цього місці.

Священник УГКЦ, який очолює одну з парафій у Городенківському районі Івано-Франківської області, постав перед законом за торгівлю у невстановленому місці. Івано-Франківський міський суд притягнув його до адміністративної відповідальності та оштрафував на 51 гривню.

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Як повідомляє "Курс", 29 жовтня поліцейські склали на священника протокол за те, що він продавав капусту в Івано-Франківську в невстановленому для цього місці - біля будинку №32 на вулиці Молодіжній.

Священнослужитель визнав свою вину і сказав, що щиро кається у вчиненому правопорушенні.

Суд визнав його винним та оштрафував на 51 гривню без конфіскації овочів. Також священник має оплатити 454 грн судового збору.

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