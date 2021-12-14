В Івано-Франківську патрульні двічі за добу зупинили нетверезого 41-річного водія: фото

В Івано-Франківську патрульні двічі за добу зупинили нетверезого 41-річного водія: фото

На чоловіка склали два протоколи.

В Івано-Франківську впродовж доби патрульні двічі зупини нетверезого 41-річного водія.

"Учора, близько 2:00 години ночі, на вулиці Української Дивізії патрульні звернули увагу на автомобіль Volkswagen, у якого була технічна несправність. Інспектори зупинили автомобіль та під час спілкування з водієм побачили ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти освідування чоловік відмовився", - розповіли у патрульній поліції Івано-Франківської області.

Інспектори склали на водія адмінматеріали та відсторонили від керування.

Але згодом, вже іншому екіпажу патрульних знову зустрівся той самий автомобіль за кермом якого, перебував той самий кермувальник.

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Патрульні вдруге запропонували водію пройти освідування, на що чоловік погодився. Результат лікаря — чоловік перебуває у стані спяніння.

У підсумку громадянин отримав два протоколи за ст.130 (Керування у стані сп’яніння або відмова проходження огляду на стан сп’яніння) КУпАП.

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