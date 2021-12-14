В Івано-Франківську патрульні двічі за добу зупинили нетверезого 41-річного водія: фото

На чоловіка склали два протоколи.
В Івано-Франківську впродовж доби патрульні двічі зупини нетверезого 41-річного водія.
"Учора, близько 2:00 години ночі, на вулиці Української Дивізії патрульні звернули увагу на автомобіль Volkswagen, у якого була технічна несправність. Інспектори зупинили автомобіль та під час спілкування з водієм побачили ознаки наркотичного сп’яніння. Пройти освідування чоловік відмовився", - розповіли у патрульній поліції Івано-Франківської області.
Інспектори склали на водія адмінматеріали та відсторонили від керування.
Але згодом, вже іншому екіпажу патрульних знову зустрівся той самий автомобіль за кермом якого, перебував той самий кермувальник.
Патрульні вдруге запропонували водію пройти освідування, на що чоловік погодився. Результат лікаря — чоловік перебуває у стані спяніння.
У підсумку громадянин отримав два протоколи за ст.130 (Керування у стані сп’яніння або відмова проходження огляду на стан сп’яніння) КУпАП.
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