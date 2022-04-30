В Івано-Франківську переселенець з Київщини обікрав укриття

В Івано-Франківську переселенець з Київщини обікрав укриття

В Іаано-Франквську 55-річний переселенеь обікрав укриття, яким нараз слугує приміщення одного з місцевих ресторанів.

Чоловік, підбираючи електронний код на дверях, зумів проникнути до приміщення, в якому облаштоване бомбосховище. Втім, спрацювала сигналізація. Поліцейським вдалося оперативно затримати злодія.

Про це повідомили у пресслужбі Поліція Івано-Франківської області.

Чоловікові вдалося заволодіти цінними речами. Він виніс з укриття дорогі смартфони, продукти харчування, напої та шість тисяч гривень.

Правоохоронці встановили, що затриманий без постійного місця проживання. Він - переселенець з Київщини. Крім того, виявилося, що з собою затриманий мав в’язку ключів. Тож наразі фігуранта перевіряють на причетність до інших майнових злочинів.

Затриманому вже повідомили про підозру. Суд вирішує питання про обрання йому запобіжного заходу. До слова, крадіжка під час воєнного стану загрожує позбавлення волі терміном від п'яти до восьми років.

Як повідомлялося, у Немишлянському районі Харкова затримали чоловіка та жінку, які викрали оргтехніку та інше майно з торгівельного кіоску. Мародерів доставили до територіального підрозділу поліції.

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