В Івано-Франківську після ворожої атаки понад 240 осіб написали заяви про пошкодження майна

До поліції та комісії міської ради у Івано-Франківську надійшло більше 240 заяв про пошкодження майна. Є напрацьований механізм відшкодування постраждалим мешканцям коштів.

Про це у Телеграмі повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.



В понеділок на вулиці Береговій,32 буде автомобіль нашого ЦНАПу і там можна буде написати заяву. Потім відповідна комісія буде виходити міряти вікна, двері, лоджії, аби відшкодувати кошти.

"Паралельно ми скликаємо позачергову сесію міської ради та виконавчий комітет, щоб прийняти відповідне положення. Вікна, дахи будинків, комунальної власності теж будуть відремонтовані. Є окремий алгоритм і для освітніх закладів", - заявив очільник міста.

Заяви на відшкодування можна писати в ЦНАПі, або в понеділок на вул. Берегова, 32, де буде автомобіль від ЦНАПу.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 22 червня, російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні. Окупанти вдарили по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. ППО збила 12 ракет і 13 БпЛА.Читайте також: