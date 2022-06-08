В Івано-Франківську здорожчав проїзд у маршрутках: скільки доведеться платити

В Івано-Франківську здорожчав проїзд у маршрутках: скільки доведеться платити

В Івано-Франківську збільшили вартість проїзду у маршрутках, які належать приватним перевізникам.

Так, від 16 червня мешканцям і гостям міста за поїздку у приватному громадському транспорті доведеться платити 10 гривень.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Ціни ростуть...Пальне виросло. Якщо до повномасштабної війни вартість дизпалива була близько 30 гривень, то зараз - 58. Бензин також підріс з 32 до 52 гривень. Крім того, паливо регулярно у дефіциті", - пояснив рішення про підвищення тарифу на проїзд Марцінків.

Утім міський голова зазначив, що здорожчання стосується лише маршруток, в комунальному транспорті вартість не змінилася.

"Вартість проїзду у комунальному транспорті залишається незмінною: 10 гривень за готівку, 8 - при розрахунку банківською карткою, а 6 - за умови користування карткою "Галка", - зазначив мер.

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