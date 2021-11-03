В Івано-Франківську поліція не впустила на протест до Києва пасажирів без COVID-документів: відео

Між пасажирами та правоохоронцями виникла суперечка.

В Івано-Франківську правоохоронці зупинили автобус з пасажирами, які їхали до Києва на акцію проти примусової вакцинації. Інцидент стався у вівторок, 2 листопада, близько 22:00 години.

Як інформує "Репортер" з посиланням на власні джерела, в транспортному засобі було близько 35 людей без COVID-документів.

Між пасажирами та правоохоронцями виникла суперечка, згодом після якої усі розійшлися.

Після появи поліцейських водій автобуса відмовився везти пасажирів до столиці.

Нагадаємо, схожа ситуація виникла у Кам'янці-Подільському Хмельницької області. Там зупинені поліцією пасажири двох мікроавтобусів без довідок про вакцинацію вийшли на протес і перекрили дорогу.

Як вже повідомлялось, у Києві від ранку 3 листопада під Радою зібрались на протест люди з вимогою не примушувати щеплюватися проти коронавірусу, не перешкоджати роботі без вакцинації, а також скасувати дистанційну освіту та скасувати карантинні обмеження.

Читайте також:

Новини Києва: під Верховною Радою протестують "антиваксери"

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання