В Івано-Франківську понад дві тисячі чоловіків-переселенців зареєструвалися у військкоматі

Від початку війни на Прикарпатті прийняли 139 тис. вимушених переселенців з регіонів активних бойових дій: близько 35 тис. - обласний центр.
За понад два місяці війни понад 2,1 тис. чоловіків, які з родинами вимушено переїхали до Івано-Франківська з “гарячих точок”, зареєструвалися у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.
Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.
За його словами, 900 громадян пішли служити до війська.
"Під час реєстрації у ЦНАПі ми вимагаємо проходження процедури становлення на облік у військкоматі. Всі інше повинні проводити правоохоронні органи та військкомати. З розумінням поставтеся до правоохоронних органів. Вони виконують завдання не лише у нашій громаді. Тому людей не вистачає. Органи місцевого самоврядування не мають права та повноважень вручати повістки", - повідомив мер Івано-Франківська.
Як повідомлялося, в Івано-Франківську дівчат кличуть вступати до добровольчих батальйонів. Наразі можна поповнити лави трьох формувань територіальної громади: тих, що беруть участь в бойових діях, або ж тих, що охороняють місто.
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