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В Івано-Франківську повністю відновлено централізоване включення сирен

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В Івано-Франківську повністю відновлено централізоване включення сирен

Про це інформує очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Частково все ще є неполадки в подачі сигналів повітряної тривоги в Тисменицькому, Городенківському, Тлумацькому та Снятинському районах.

Над усуненням цих проблем продовжує працювати аварійна бригада. Найближчим часом всі неполадки будуть відремонтовані.

«Стежте за подальшими сповіщеннями», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Дніпрі під суд відправили "шанувальника" окупантів. Місцевий мешканець активно просував у соцмережах антиукраїнський контент.  Інтернет-агітатору, який підтримував окупанта, оголосили вирок - засудив до п’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
209
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