В Івано-Франківську лунали вибухи — поліція встановила причину
У Івано-Франківську зафіксували підрив петарди на вулиці Вовчинецькій.
В Івано-Франківську правоохоронці перевірили повідомлення про вибухи на вулиці Вовчинецькій. Як з’ясувалося, цей звук був від петарди. Також міський голова Руслан Марцінків підтвердив, що у місті вже другий день поспіль невідомі підривають петарди.
Про інцидент повідомили у обласній поліції.
За інформацією правоохоронців, виклик до Івано-Франківського районного управління надійшов сьогодні, 31 березня, о 21:05. Заявник повідомив черговому, що почув два звуки, схожі на вибухи, в районі зазначеної вулиці. У місцевих пабліках повідомляли, що ймовірно, здетонували шумова і димова гранати.
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків жорстко відреагував на випадки використання піротехніки в місті. За останні два дні це вже другий інцидент із підривом петард.
«Звертаюся до тих, хто це робить: поліція вас знайде! І відповідати будете по законах військового часу. У війну піротехніка заборонена!», — зауважив міський голова.
Нагадаємо, в ніч проти 31 березня у низці міст України пролунали вибухи під час атак російських загарбників.
Раніше ми писали, у Слов’янську російські війська завдали удару по будівлі готелю у центрі міста. Через удар безпілотниками є потерпілий.