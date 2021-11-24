В Івано-Франківську шестеро школярів розтрощили раритетний паровоз: фото

5 хуліганам немає і 16 років.

В Івано-Франківську на Привокзальній площі шестеро підлітків розтрощили раритетний паровоз, який там встановили. Їх затримали муніципали.

Також читайте У селі в Черкаській області розтрощили банкомат і вкрали з нього гроші: фото

Про це повідомили в Муніципальній інспекції Івано-Франківська.

За даними інспекції, хлопці вибили двері паровоза та залізли всередину. Це помітили муніципали.

"Працівники ювенальної превенції у співпраці з нашими працівниками зібрали доказову базу і притягнули порушників до адміністративної відповідальності. На одного з порушників склали протокол за ст 173 КУпАП, а на батьків інших 5 порушників склали протоколи за ст. 184 КУпАП, оскільки хлопцям нема 16 років", - йдеться у повідомленні.

Фото: Муніципальна інспекція Івано-Франківська

Читайте також: