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В Івано-Франківську шестеро школярів розтрощили раритетний паровоз: фото

В Івано-Франківську шестеро школярів розтрощили раритетний паровоз: фото

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В Івано-Франківську шестеро школярів розтрощили раритетний паровоз: фото

Фото: Муніципальна інспекція Івано-Франківська

5 хуліганам немає і 16 років.

В Івано-Франківську на Привокзальній площі шестеро підлітків розтрощили раритетний паровоз, який там встановили. Їх затримали муніципали. 

Про це повідомили в Муніципальній інспекції Івано-Франківська. 

За даними інспекції, хлопці вибили двері паровоза та залізли всередину. Це помітили муніципали. 

"Працівники ювенальної превенції у співпраці з нашими працівниками зібрали доказову базу і притягнули порушників до адміністративної відповідальності. На одного з порушників склали протокол за ст 173 КУпАП, а на батьків інших 5 порушників склали протоколи за ст. 184 КУпАП, оскільки хлопцям нема 16 років", - йдеться у повідомленні. 

Фото: Муніципальна інспекція Івано-Франківська / ©
Фото: Муніципальна інспекція Івано-Франківська

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