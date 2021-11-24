В Івано-Франківську шестеро школярів розтрощили раритетний паровоз: фото

5 хуліганам немає і 16 років.
В Івано-Франківську на Привокзальній площі шестеро підлітків розтрощили раритетний паровоз, який там встановили. Їх затримали муніципали.
Про це повідомили в Муніципальній інспекції Івано-Франківська.
За даними інспекції, хлопці вибили двері паровоза та залізли всередину. Це помітили муніципали.
"Працівники ювенальної превенції у співпраці з нашими працівниками зібрали доказову базу і притягнули порушників до адміністративної відповідальності. На одного з порушників склали протокол за ст 173 КУпАП, а на батьків інших 5 порушників склали протоколи за ст. 184 КУпАП, оскільки хлопцям нема 16 років", - йдеться у повідомленні.
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