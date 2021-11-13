В Івано-Франківську школяр застряг в кріслі кінотеатру: його вирізали рятувальники

В Івано-Франківську школяр застряг в кріслі кінотеатру: його вирізали рятувальники

Дитину також оглянули медики.

У м. Івано-Франківськ в одному із розважальних центрів у кріслі кінотеатру застряг школяр. Рятувальникам довелось вирізати дитину.

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Про це повідомили в ДСНС в Івано-Франківській області.

Інцидент стався 12 листопада о 18:44. Дитина застрягла між сидінням та спинкою крісла. Спочатку вивільнити хлопчика намагались батьки та адміністрація закладу, проте ці спроби були невдалими. Тоді на місце інциденту викликали рятувальників.

Працівники ДСНС за допомогою спеціального інструменту вирізали дитину та передали медикам. Після огляду хлопчика повернули батькам.

УДСНС в Івано-Франківській області

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