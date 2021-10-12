В Івано-Франківську школярі раніше підуть на осінні канікули: в міській раді назвали дату

В Івано-Франківську школярі раніше підуть на осінні канікули: в міській раді назвали дату

Школярі у жовтні матимуть тиждень канікул.

В Івано-Франківську школярі на тиждень раніше підуть на осінні канікули. Відпочиватимуть учні від 18 жовтня.

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Міський голова зазначив, що офіційно канікули в школярів повинні були початись від 25 жовтня. Проте в міській раді на оперативній нараді вирішили їх перенести на тиждень раніше.

"Дітки відпочинуть, а також це дозволить попередити захворюваність. Як на коронавірус, так і на сезонні хвороби", - пояснив міський голова Івано-Франківська.

Нагадаємо, дати канікул в кожній школі вже давно визначають самостійно. Міністерство освіти дозволило навчальним закладам коригувати графік навчання відповідно до потреб. Однак є основні правила, яких повинні дотримуватися всі школи: тривалість канікул не повинна перевищувати 30 днів, виняток – літні канікули. За рекомендованим графіком осінні канікули повинні були початись 25 жовтня та тривати до 31 жовтня.

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