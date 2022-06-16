В Івано-Франківську школярки продають випічку і лимонад, аби зібрати кошти для ЗСУ (фото)

На Прикарпатті дві школярки збирають гроші для Збройних сил України.

В Івано-Франківську 12-річна Ангеліна і 10-річна Таня продають перехожим домашню випічку, саморобні свічки та лимонад. Дівчаткам за чотири дні вдалося зібрати понад 2,5 тис. грн.

Про це повідомляє видання "Галка".

Ідея продавати домашню випічку та лимонад для допомоги ЗСУ виникла у Тані під час навчання, коли вчителька розповідала про допомогу інших дітей.

Школярки кажуть, що таким чином вони хочуть віддячити українським військовим за те, що не чують вибухів та не відчувають російської агресії: "Коли ми були на стометрівці і продавали там солодощі, до нас підійшов один чоловік і купив усе, що ми мали. Це було дуже приємно і ще завдяки йому ми не потрапили під дощ".

Перехожі купують смаколики дівчат. Мета волонтерок – зібрати 5 тисяч гривень.

Як повідомлялося, у Коломиї на Прикарпатті два хлопчики віддали на потреби армії кошти, які збирали собі на омріяний гіроскутер. Двоє братиків, Владислав та Олександр, віддали на потреби воїнів 10-ї гірсько-штурмової бригади три тисячі гривень. Старший братик пожертвував 2 000 грн, а молодший – 1 000 грн.

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