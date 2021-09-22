В Івано-Франківську собаку зав'язали у два пакети та викинули на смітник: фото

В Івано-Франківську собаку зав'язали у два пакети та викинули на смітник: фото

Жінка, яка знайшла собаку, написала заяву в поліцію.

В м. Івано-Франківськ собаку зав'язали у два пакети та викинули на смітник. Скавуління пса посеред ночі випадково почула жінка та викликала поліцію.

Про це повідомляє UAnimals.

За даними захисників тварин, собаку намагались вбити просто на сусідній вулиці від Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Проте випадкова перехожа почула скавуління тварини та викликала поліцію.

"Бідолаху дістали – виявилося, що він був у двох зав’язаних пластикових мішках. Попри сильний стрес і переляк, тварина жива й без видимих ушкоджень. Зараз песик на перетримці, трохи згодом, коли він відійде від стресу, його відвезуть на огляд до ветеринара", - повідомили зоозахисники.

Жінка, яка знайшла собаку, написала заяву в поліцію. В UAnimals вимагають від правоохоронців розслідувати інцидент та покарати винних.

facebook.com/UAnimals.official

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