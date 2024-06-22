В Івано-Франківську сталися потужні вибухи: що відомо про ракетний удар

Вночі проти 22 червня армія РФ завдала ракетного удару по Івано-франківську. Сталося влучання по території цивільного навчального закладу.

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

"Ціллю ворогу стала цивільна інфраструктура. Маємо влучання, унаслідок якого частково зруйновані кілька корпусів й інші будівлі одного з навчальних закладів. Сталися пошкодження й у прилеглих будинках", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, виникли руйнування житлових будинків в одній із громад області. Онищук зауважує, що, за попередньою інформацією, минулося без жертв.

У ДСНС уточнили, що росіяни вдарили по навчальному закладу в обласному центрі, де виникла пожежа.

"В результаті утворилася вирва 20 кв.м з осередком загоряння, що було ліквідовано. Один із навчальних корпусів частково зруйнований, інші зазнали ушкоджень. Також пошкоджено легковий автомобіль", - повідомили рятувальники.

Росіяни вдарили по навчальному закладу в обласному центрі. / Фото: УДСНС в Івано-Франківській області

Ціллю ворогу стала цивільна інфраструктура Прикарпаття. Фото: ДСНС.

Як повідомлялося, російські окупанти атакували об'єкт енергетичної інфраструктури на Львівщині. На місці виникла пожежа.

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