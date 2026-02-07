ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1372
1 хв

В Івано-Франківську сталися вибухи: влада заявила про важку ситуацію

За словами міського голови, ситуація в енергосистемі важка, а тому графіки відключень можуть бути жорсткими.

Автор публікації
Олена Капнік
Дим.

Дим. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Зранку 7 лютого в Івано-Франківську сталися вибухи. Для обласного центру існувала підвищена небезпека через БпЛА. Внаслідок ранкової атаки ситуація в енергосистемі важка.

Про це повідомили місцеві медіа та моніторингові канали.

«В Івано-Франківську було чутно звук вибуху», — повідомляють кореспонденти «Суспільного».

Мер обласного центру Руслан Марцінків наголосив, що в Івано-Франківській громаді працюють підрозділи протиповітряної безпеки.

«Працює ППО», — лаконічно повідомив він.

Деталі від влади про ситуацію

Згодом міський голова наголосив, що після атаки ситуація в енергетиці надзвичайно складна. Попри роботу ППО, є пошкодження інфраструктури. Саме тому відключення світла може бути тривалими.

«Звертаюсь до франківців з розумінням поставитись до ситуації. Потрібно зробити запас води. Зарядити пристрої. Ми розуміємо, що це може бути не єдиний удар. Надзвичайно складні умови», — додав Марцінків.

Нагадаємо, раніше Руслан Марцінків звернувся до мешканців міста з важливим попередженням. Оскільки було здійснено атаку на об’єкти енергетики, то в Івано-Франківську, наголосив він, можливі значні перебої з електроенергією. Мер також просив людей запастися водою.

