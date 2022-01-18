В Івано-Франківську студент побив та стріляв у батька дівчини, бо той забороняв їм зустрічатись

В Івано-Франківську студент побив та стріляв у батька дівчини, бо той забороняв їм зустрічатись

Підозрюваний на суді провину визнав та розкаявся.

В Івано-Франківську судили студента 4 курсу, який накинувся на батька неповнолітньої дівчини, оскільки той забороняв доньці спілкуватись із підозрюваним.

Про це йдеться у вироку Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, студент четвертого курсу, неповнолітній та двоє дівчат, яким ще не виповнилось 18 років, відпочивали в одному із кафе. До чоловіка підійшли батьки дівчат, яким не подобалось, що їхні доньки спілкуються із підозрюваним. Студент побив батька однієї із неповнолітніх та тричі вистрелив у нього із самозарядного пістолета "Zoraki"

Коли потерпілий йшов вулицею, то чоловік кілька разів його наздоганяв та бив. Як наслідок, у потерпілого діагностували легкі тілесні ушкодження.

Підозрюваний на суді провину визнав та розкаявся. Він розповів, що уже компенсував потерпілому шкоду.

Суд визнав студента винним за ч.4 ст.296 КК України та засудив його до 3 років позбавлення волі, замінивши цей термін іспитовим. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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