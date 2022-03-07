В Івано-Франківську створили координаційний штаб для допомоги переселенцям: куди звертатись

В Івано-Франківську створили координаційний штаб для допомоги переселенцям: куди звертатись

Жителів Івано-Франківська закликали допомагати біженцям.

В Івано-Франківську створили Координаційний штаб по розміщенню тимчасово переміщених осіб на території області.

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Про це повідомила голова Івано-Франківської ВЦА Світлана Онищук.

Адреса штабу - м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 18 у приміщенні Івано-Франківського обласного об’єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" (тел. 099 470 92 41).

"Цілодобово працюють гарячі телефонні лінії за номерами: 55-18-68, 0683767762. На базі ліцею №7 м. Івано-Франківська знаходиться пункт збору гуманітарної допомоги для переселених осіб. Сюди закликаємо приносити спальники, каремати, одяг, їжу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Польща ухвалила закон про допомогу українським громадянам, які тікають від вторгнення Росії. Згідно з документом, українці зможуть легально жити і працювати в країні протягом 18 місяців, також передбачена можливість продовження цього терміну.