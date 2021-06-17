В Івано-Франківську у гуртожитку та чотирьох будинках стався витік невідомої речовини: постраждали 8 підлітків

За результатами перевірки небезпечних речовин не виявлено.

В Івано-Франківську у ніч проти 17 червня в гуртожитку коледжу та ще чотирьох житлових багатоповерхівках стався витік невідомої речовини. До лікарні потрапили вісім підлітків, зокрема троє із них у тяжкому стані.

Про це повідомляє ДСНС.

"17 червня о 00 год. 25 хв. у м. Івано-Франківськ по вул. Коновальця, 142 в чотирьохповерховій будівлі гуртожитку "Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу", а також в 4 багатоповерхових житлових будинках по вул. Петлюри, 23, 25, вул. Коновальця, 144, 146 відчувався сторонній різкий запах невідомої речовини (попередньо схожий на природній газ)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок події постраждало 8 підлітків (2004 та 2005 р.н.) з гуртожитку коледжу, яких госпіталізовано до лікарні. За інформацією рятувальників, троє із них у важкому стані та 5 осіб у стані середнього ступеня важкості, загрози життю немає.

Аварійна бригада обстежила будинки та прилеглі території, однак витоку природного газу не виявили. Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України провів заміри повітря, небезпечних речовин не виявлено.

У ДСНС зазначили, що станом на ранок 17 червня різкого запаху в повітрі невідомої речовини не відчувається.

Подружжя зі Львова залишилося без квартири через витік газу

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання