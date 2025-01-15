В Івано-Франківську у супермаркеті придбали пончик із патроном: поліція почала перевірку (фото)

Виявлений у хлібобулочному виробі набій виявився навчальним.
У середу, 15 січня, учень молодших класів одного з ліцеїв Івано-Франківська виявив у придбаному в супермаркеті пончику патрон.
Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області.
Про дивну знахідку інспектору освітньої безпеки повідомив класний керівник молодшого класу одного із ліцеїв Івано-Франківська. За його словами, учень виявив набій у хлібобулочному виробі, який йому дали з дому для перекусу.
“Зі слів дитини, його [пончик] напередодні придбала бабуся в одному із супермаркетів обласного центру”, - йдеться у повідомленні.
Поліцейські з’ясували, що патрон, який начебто знайшли у пончику був навчальним набоєм.
За цим фактом розпочато перевірку, з’ясовуються всі обставини події.
Міський голова Івано-Франківська, опублікувавши фото небезпечної знахідки на своїй сторінці у Facebook, додав, що виробник пончика не місцевий.
Нагадаємо, раніше в Івано-Франківську на одному з маршрутів громадського транспорту сталася бійка за участю російськомовної жінки. Інцидент розпочався під час перевірки квитків, пасажирка проявила агресію спершу до контролерів, а потім до інших пасажирів.
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