В Івано-Франківську у супермаркеті придбали пончик із патроном: поліція почала перевірку (фото)

У середу, 15 січня, учень молодших класів одного з ліцеїв Івано-Франківська виявив у придбаному в супермаркеті пончику патрон.

Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області.

Про дивну знахідку інспектору освітньої безпеки повідомив класний керівник молодшого класу одного із ліцеїв Івано-Франківська. За його словами, учень виявив набій у хлібобулочному виробі, який йому дали з дому для перекусу.

“Зі слів дитини, його [пончик] напередодні придбала бабуся в одному із супермаркетів обласного центру”, - йдеться у повідомленні.

Поліцейські з’ясували, що патрон, який начебто знайшли у пончику був навчальним набоєм.

За цим фактом розпочато перевірку, з’ясовуються всі обставини події.

Міський голова Івано-Франківська, опублікувавши фото небезпечної знахідки на своїй сторінці у Facebook, додав, що виробник пончика не місцевий.

Пончик, у якому начебто виявили патрон / Фото: Facebook / Руслан Марцінків

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківську на одному з маршрутів громадського транспорту сталася бійка за участю російськомовної жінки. Інцидент розпочався під час перевірки квитків, пасажирка проявила агресію спершу до контролерів, а потім до інших пасажирів.

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