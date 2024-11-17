В Івано-Франківську викладач проводив заняття російською: все, що відомо про мовний скандал у виші

За словами студента, під час першого заняття викладач попередив, що вестиме пари російською, адже переїхав до Івано-Франківська з Донецька.

Викладач Івано-Франківського національного медичного університету проводив заняття російською, а не українською мовою. На зауваження одного зі студентів він відреагував "агресивно" і, за його словами, змінив попередні оцінки на негативні.

Про це розповів і поділився відео на своїй сторінці в соцмережі Instagram студент п’ятого курсу медуніверситету у Франківську Денис Дудко.

Після скарги і розголосу в університеті призначили службову перевірку.

Як написав Денис Дудко, на заняттях з нейрохірургії викладач говорив російською. Дійсно, на відео, яким поділився хлопець, можна почути голос викладача, що диктує матеріал частково російською мовою.

Що відомо про інцидент

У коментарі для місцевого видання "Репортер" Денис розповів, що під час першого заняття викладач попередив: вестиме пари російською, аби студенти не писали на нього доповідні.

"На першій парі мене не було, бо я відпросився – був на роботі. На наступню пару я запізнився, попросив вибачення за запізнення. Він питає: “Ета кто? Дєніс?” Я кажу: “Ні, Денис”. І все – почалося: слово за слово. Я сказав, що не розумію, бо ви не ведете заняття державною мовою, – розповідає Денис Дудко.

За словами Дениса, у відповідь на це викладач повиправляв йому вже отримані оцінки на негативні. Ті оцінки він отримав у іншого викладача за відпрацювання пропущеного попереднього заняття. Далі викладач продовжив вести заняття трохи суржиком, трохи українською, але згодом знову перейшов на російську.

"Я сказав, кладіть мені н/б, бо я не можу це слухати. До побачення. І пішов з пари", – говорить Денис.

За словами студента, одногрупники його не підтримали – аргументували тим, що професор – переселенець.

Натомість адміністрація Івано-Франківського національного медичного університету повідомила про початок службової перевірки щодо використання викладачем російської під час занять.

"Запевняємо, що Івано-Франківський національний медичний університет в особі ректора засуджує будь-які дії щодо використання російської мови в освітньому процесі, що на цей час є не тільки питанням моралі, а також суперечить Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" та законодавству про освіту", – йдеться в повідомленні вишу.

Результати роботи спеціальної комісії обіцяють опублікувати згодом.

Реакція голови Івано-Франківська

На інцидент у медуніверситеті відреагував і мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, який назвав проведення лекцій російською "недопустимим".

"Викладач, який не вміє вести пари українською мовою, не має викладати в Україні. Ця ситуація свідчить, що у мовних волонтерів є дуже багато роботи. Навіть тут, у нашому місті", – заявив Марцінків.

Нагадаємо, днями в одній з книгарень Києва стався "мовний конфлікт". Поліція вже відреагувала на інцидент.

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