В центрі Івано-Франківська виклали понад 200 іграшок у пам’ять про вбитих росіянами дітей: фото

В Івано-Франківську провели мовчазну акцію протесту "Німий крик душі" проти звірств російських окупантів, від рук яких вже загинули 205 дітей.
На пішохідній частині вулиці Незалежності в Івано-Франківську активісти виклали понад 200 дитячих іграшок, квіти і свічки, аби вшанувати пам’ять загиблих на війні дітей.
Про це повідомляє місцеве видання "Курс".
За останніми даними, в Україні від початку війни від дій російських окупантів загинули 205 дітей, ще 367 отримали поранення.
Згідно з даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 118, Київській - 108, Харківській - 91, Чернігівській - 54, Херсонській - 43, Миколаївській - 40, Луганській - 36, Запорізькій - 25, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.
Нагадаємо, місяцем раніше у центрі Львова відбулася акція в пам`ять про дітей, яких убили росіяни.
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