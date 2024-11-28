В Івано-Франківську винесли вирок чоловіку, який зберігав дитячу порнографію

За цей час чоловік завантажив 52 матеріали.

В Івано-Франківську засудили 52-річного чоловіка, який завантажував в інтернеті дитячу порнографію та зберігав її на особистому комп'ютері.

Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду.

Під час обшуку у нього вдома поліцейські знайшли та вилучили комп'ютер зі збереженими фото та відео.

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"Перебуваючи у квартирі в Івано-Франківську в період з 12 грудня 2021 року по 20 травня 2024, обвинувачений без мети збуту чи розповсюдження завантажив та зберіг з мережі відео- та фотофайли, які, за висновком експерта, є відеопродукцією порнографічного характеру, що містить дитячу порнографію", – йдеться у вироку.

Під час підготовчого засідання прикарпатець уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Суд також врахував, що обвинувачений не перебуває на обліках у нарколога та психіатра.

Дослідивши всі матеріали справи, суд визнав винним чоловіка в одержанні доступу та зберіганні дитячої порнографії. Прикарпатцю призначили 3 роки пробаційного нагляду з позбавленням права упродовж цього терміну займатися діяльністю, пов’язаною з навчанням, вихованням та проведенням дозвілля дітей та обіймати посади, пов’язані з роботою з особами до 18 років.

Нагадаємо, у Дніпрі сталося вбивство через ревнощі між двома безхатьками.

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