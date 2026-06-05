В Івано-Франківську водій збив 8-річну дівчинку: що відомо

ДТП. Ілюстративне зображення / © Архів

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Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Івано-Франківську тяжкі травми отримала 8-річна дівчинка. Слідчі встановлюють усі обставини аварії.

Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області.

Інцидент стався 5 червня близько 11:30 на вулиці Юліана Целевича.

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За попередніми даними, 22-річний водій автомобіля Opel Astra здійснив наїзд на дитину 2018 року народження, яка перебігала проїзну частину поза межами пішохідного переходу.

Унаслідок ДТП дівчинка зазнала тяжких тілесних ушкоджень та була госпіталізована до обласної дитячої лікарні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Івано-Франківського районного управління поліції.

Водія перевірили на стан сп’яніння — він був тверезий.

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За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, напередодні, 4 червня, на Івано-Франківщині на гірській дорозі, що веде на Закарпаття, злетів в урвище автомобіль Volkswagen Passat. Загинули 48-річний водій та двоє його пасажирів.

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