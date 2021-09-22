"В Івано-Франківську всі школи і садки вакциновані і працюють у звичному режимі" - Марцінків

"В Івано-Франківську всі школи і садки вакциновані і працюють у звичному режимі" - Марцінків

За словами мера, педагоги виконали умову вакцинації.

У Івано-Франківську усі школи і дитячі садочки в умовах "жовтого" рівня епідемічної небезпеки працюватимуть у звичному режимі. Про це сьогодні, 22 вересня, повідомив мер міста Руслан Марцінків.

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"Всі школи і садки вакциновані і працюють у звичному режимі. Дякую за розуміння", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Як розповів “Галці” директор Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Ігор Максимчук, станом на ранок 22 вересня серед закладів загальної середньої освіти у місті було 52 заклади, де провакцинували 80% і більше педагогів, а ще дві школи перебували в процесі вакцинації.

Серед комунальних дошкільних закладів – працівники 38 садочків вже провакциновані, а два – ще в процесі.

Нагадаємо, у Львові усі школи також працюватимуть у звичному режимі, але для цього вчителі повинні мати сертифікат вакцинації, або довідку, що вони впродовж останніх півроку перехворіли на COVID-19, або ж показати негативний ПЛР-тест.

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