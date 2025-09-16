ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
265
1 хв

В Івано-Франківську вулицями прогулювався голий чоловік

Поліція з’ясовує обставини появи оголеного чоловіка.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чоловік

Чоловік / © "Галка"

Ввечері на вулиці Вовчинецькій в Івано-Франківську перехожі помітили чоловіка без одягу. Очевидці оцінюють його вік приблизно у 30 років.

Про це пише видання Галка.

На місці події працювали поліцейські, які з’ясовували обставини інциденту. Причини такої поведінки та стан чоловіка наразі невідомі.

Речниця патрульної поліції Івано-Франківської області Христина Мриглід повідомила, що чоловіка госпіталізували до медичного закладу для надання допомоги.

© "Галка"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що голий чоловік спробував зґвалтувати вершницю на коні. 18-річний румун напав на жінку під час її прогулянки верхи.

