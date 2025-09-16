- Дата публікації
В Івано-Франківську вулицями прогулювався голий чоловік
Поліція з’ясовує обставини появи оголеного чоловіка.
Ввечері на вулиці Вовчинецькій в Івано-Франківську перехожі помітили чоловіка без одягу. Очевидці оцінюють його вік приблизно у 30 років.
Про це пише видання Галка.
На місці події працювали поліцейські, які з’ясовували обставини інциденту. Причини такої поведінки та стан чоловіка наразі невідомі.
Речниця патрульної поліції Івано-Франківської області Христина Мриглід повідомила, що чоловіка госпіталізували до медичного закладу для надання допомоги.
