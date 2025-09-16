В Івано-Франківську вулицями прогулювався голий чоловік

Чоловік / © "Галка"

Ввечері на вулиці Вовчинецькій в Івано-Франківську перехожі помітили чоловіка без одягу. Очевидці оцінюють його вік приблизно у 30 років.

Про це пише видання Галка.

На місці події працювали поліцейські, які з’ясовували обставини інциденту. Причини такої поведінки та стан чоловіка наразі невідомі.

Речниця патрульної поліції Івано-Франківської області Христина Мриглід повідомила, що чоловіка госпіталізували до медичного закладу для надання допомоги.

