В Івано-Франківську вводять обов'язкову реєстрацію переселенців

Зареєструватись можна у будь-якому відділенні ЦНАПу.

Переселенцям, які прибувають до Івано-Франківська, доведеться пройти обов'язкову реєстрацію, після чого їм видаватимуть посвідчення, які спростять переадресацію соціальних виплат.

Про це сьогодні, 3 березня, повідомив міський голова Руслан Марцінків.

Також реєстрація необхідна для військового обліку чоловіків, які привозять у місто свої сім'ї.

Зареєструватись можна у будь-якому відділенні ЦНАПу.

"Ми повинні знати скільки є переселенців. До речі, вже 60 чоловіків з числа переміщених осіб стали на облік у військкоматі та ідуть служити. Бажаємо перемог всім нам", – сказав мер.

Нагадаємо, СБУ затримала коректувальника вогню, який навів удар російського "Калібру" на Івано-Франківський аеродром. Зрадник України прибув до Івано-Франківська 22 лютого.