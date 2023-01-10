В Івано-Франківську "заоохочуватимуть" народжувати: батьки отримуватимуть до 50 тисяч грн

Одноразово отримати можна 20 або 50 тисяч гривень.

В Івано-Франківську з міського бюджету виплачуватимуть разову допомогу батькам, у яких народилася дитина протягом 2023 року. Таким чином у місті планують збільшити народжуваність.

Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.

"Якщо ви з нашої громади і народили малюка у 2023 році у міському пологовому, то зможете отримати з міського бюджету разову допомогу 20 000 гривень, а якщо тато або мама дитинки військові - то 50 000 гривень", - пояснив він.

За словами Марцінківа, програма скоро запрацює. Про час, місце та умови подачі документів повідомлять додатково. Діти, які народилися з 1 січня 2023 року в Міському Перинатальному Центрі зможуть отримати виплати, коли програма запрацює.

"На жаль, статистика невтішна і народжуваність за останній час знизилась. Тому стараємось, щоб козацькому роду не було переводу", - додав Марцінків.

Нагадаємо, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій роз'яснили, як зареєструвати новонароджених українців за кордоном. Заяву про реєстрацію народження дитини батьки зобов'язані подати не пізніше 1 місяця від дня народження дитини.

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