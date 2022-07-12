В Івано-Франківську засудили уродженку РФ, яка звеличувала Леніна та Сталіна

Жінка отримала громадянство України сім років назад, проте українкою по духу так і не стала.

В Івано-Франківську покарали уродженку Росії, яка пропагувала комуністичний режим.

Про це інформує Івано-Франківська обласна прокуратура.

Прихильниця СРСР у 2015 році отримала громадянство України та проживала в місті Івано-Франківську. Упродовж 2019-2022 років у забороненій соціальній мережі "Вконтакте" жінка систематично поширювала, а також публічно використовувала матеріали із зображенням символіки комуністичного тоталітарного режиму.

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"Зловмисниця популяризувала ідеї відродження та відновлення СРСР та виправдовувала злочинний режим, звеличувала Леніна та Сталіна. За висновками судово-лінгвістичної експертизи, такими дописами вона пропагувала комуністичний тоталітарний режим", — зазначили у прокуратурі.

Жінку визнано винною у пропаганді та публічному використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму ( ч. 1, 2 ст. 436-1 КК України). Їй призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 43-річну прихильницю комунізму з Івано-Франківська затримали ще у березні.

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