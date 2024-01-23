На суді жінка провину визнала та розкаялася.
В Івано-Франківську засудили жінку через її секс-відео, яке вона скинула через месенджер чоловікові.
Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області.
За даними суду, жінка зняла два відео, на яких вона займається сексом із невідомим. Вона під час спілкування з іншим чоловіком скинула йому в телеграм ці кадри. Жінку звинуватили в поширенні та виготовленні порнографії.
Під час досудового слідства жінка провину визнала та уклала угоду з прокурором.
На суді жінка провину визнала та розкаялася, вона підтвердила, що добровільно погодилася на угоду зі слідством.
Суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 301 КК України та оштрафував на 34 тисячі гривень.
Нагадаємо, в Закарпатській області до 8 років позбавлення волі засудили неповнолітнього, який скинув до шкільного чату відео статевого акту зі школяркою.
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